За минувшие сутки литовские пограничники задержали 110 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью

За минувшие сутки, 26 июля, в Литве задержано 110 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси — на 21 мигранта меньше чем днем ранее, сообщает сайт литовской Службы охраны государственной границы.

С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 2.839 мигрантов — в 35 раза больше, чем за весь 2020-й (81).

В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 2.180. Суточный рекорд — 160 (3 июля).

Среди задержанных (на 26 июля) — граждане Ирака (1.724), Конго (191), Камеруна (129), Гвинеи (78), Ирана (81), Афганистана (77), России (83) а также Сирии и других стран, лица без документов.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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