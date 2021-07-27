За минувшие сутки литовские пограничники задержали 110 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью
За минувшие сутки, 26 июля, в Литве задержано 110 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси — на 21 мигранта меньше чем днем ранее, сообщает сайт литовской Службы охраны государственной границы.
С начала 2021 года литовские пограничники перехватили 2.839 мигрантов — в 35 раза больше, чем за весь 2020-й (81).
В январе 2021 года на границе с Беларусью задержали 20 человек, в феврале — 13, марте — 8, апреле — 70, мае — 77, июне — 473, с начала июля — 2.180. Суточный рекорд — 160 (3 июля).
Среди задержанных (на 26 июля) — граждане Ирака (1.724), Конго (191), Камеруна (129), Гвинеи (78), Ирана (81), Афганистана (77), России (83) а также Сирии и других стран, лица без документов.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
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