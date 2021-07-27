В Беларуси уже почти 590 политзаключенных

Еще шесть человек белорусские правозащитники признали политзаключенными. Таким образом, общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 586 человек.

В совместном заявлении белорусских правозащитных организаций отмечается, что новыми политзаключенными признаны граждане, лишенные свободы за «оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений».

Так, Максим Железнов осужден по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) к одному году и шести месяцам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Он направлен для отбывания наказания.

Максим Шавлинский осужден по ст. 188 УК (клевета) к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа и направлен для отбывания наказания.

Геннадий Казючиц осужден по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) к двум годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, также направлен для отбывания наказания.

Иван Куриленко осужден по ст. 188 УК (клевета) и ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Андрей Грива осужден по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти), ст. 391 УК (оскорбление судьи или народного заседателя), ст. 368 УК (оскорбление президента) к двум годам исправительной колонии.

Владимир Алексеев осужден по ст. 369 УК (оскорбление представителя власти), ст. 391 УК (оскорбление судьи или народного заседателя), 188 УК (клевета) к трем годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

«Мы считаем их преследование и лишение свободы политически мотивированными, связанными с мирной реализацией выражения мнения, а их самих — политическими заключенными», — говорится в заявлении.

Правозащитники требуют немедленно освободить Железнова, Шавлинского, Казючица, Куриленко, Гриву и Алексеева и прекратить уголовное преследование в их отношении.

Кроме того, правозащитники требуют от властей» принять меры, направленные на декриминализацию диффамационных правонарушений и отмену статей Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за оскорбление государства, государственных символов и должностных лиц, а именно статей 188, 189, 367, 368, 369, 369-1, 370, 391 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и прекратить все ранее возбужденные по данным статьям уголовные дела».

Правозащитники также требуют немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.

Заявление подписали лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна», Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова, РОО «Правовая инициатива», Белорусский документационный центр, Беларуси ПЕН-центр, Белорусская ассоциация журналистов, РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет».

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