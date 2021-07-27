Рубль падает ко всем основным валютам
Белорусский рубль сдает свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.
По данным БВФБ на 11.00, евро растет на 0,0013 пункта и торгуется на уровне 2,9716 белорусского рубля.
Доллар становится крепче на 0,0021 пункта — 2,5217 белорусского рубля.
Российский рубль укрепляется сразу на 0,0134 пункта — 3,4144 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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