Рубль падает ко всем основным валютам

/ Экономика
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Белорусский рубль сдает свои позиции по отношению ко всем основным иностранным валютам.

По данным БВФБ на 11.00, евро растет на 0,0013 пункта и торгуется на уровне 2,9716 белорусского рубля.

Доллар становится крепче на 0,0021 пункта — 2,5217 белорусского рубля.

Российский рубль укрепляется сразу на 0,0134 пункта — 3,4144 белорусского рубля за 100 российских.

 

Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась падением всех пяти иностранных валют.

 

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Тэги: курсы валют

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