Олимпиада-2020. Бокс. Смягликов выиграл первый бой, Радионов завершил борьбу

/ Спорт
Просмотров: 84

На олимпийском турнире по боксу сегодня свои бои провели два белорусских боксера.

28-летний Владислав Смягликов из Добруша в категории до 91 кг в стартовом бою победил по очкам 4:1 представителя Самоа Ато Плодзицки-Фаоагали.

«Впервые встретился с соперником из Самоа. Вначале надо было посмотреть его и понять, как против него работать. Отдам должное — на старте он выглядел неплохо. Во втором и третьем раундах я имел преимущество. Хотя еще необходимо прибавлять в движении», — отметил Владислав Смягликов в комментарии пресс-службе НОК Беларуси.

Следующим соперником Смягликова будет Дэвид Ньика из Новой Зеландии. Бой состоится 30 июля.

А вот для 21-летнего бобруйчанина Александра Радионова второй бой на Олимпиаде оказался и последним. Белорусский боксер уступил 0:5 Пэту Маккормаку из Великобритании.

«Бой проигран, сейчас нужно всё это осмыслить, разобрать ошибки. Я не в полной мере выполнил установки тренера, поэтому я и проиграл», — сказал после боя Радионов.

Всего в Токио отобрались четверо белорусских боксеров.

Ранее в категории до 63 кг Дмитрий Асанов выиграл первый бой и 31 июля вновь выйдет на ринг — против Вандерсона де Оливейры из Бразилии. А в категории до 75 кг 35-летний Виталий Бондаренко без вариантов проиграл на старте американцу Трою Айсли.

 

 

Фото t.me/noc_belarus

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Олимпиада-2020 бокс Персона: Владислав Смягликов Ато Плодзицки-Фаоагали Дэвид Ньика Александр Радионов Пэт МакКормак Дмитрий Асанов Вандерсон де Оливейра Виталий Бондаренко Трой Айсли

Другие материалы на эту тему:

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

«Ответственность высочайшая». Белорусских олимпийцев накачивают идеологией

Победить страх, проявить мужество. Зачем любители выходят на ринг

Победить страх, проявить мужество. Зачем любители выходят на ринг

«Я всё могу ногами делать». В «Бойцовский клуб» пришел боксер без рук

«Я всё могу ногами делать». В «Бойцовский клуб» пришел боксер без рук

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио

Рио-де-Жанейро передал эстафетную палочку Олимпиады Токио