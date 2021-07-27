ПЦ «Весна» получил поощрительную премию имени Марион Дёнхофф

/ Новости Германии
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Белорусский правозащитный центр «Весна» получил поощрительную премию имени Марион Дёнхофф. Ее денежный эквивалент составляет 20 тысяч евро.

Как пишет DW, премия присуждена за выдающийся вклад в поддержку демократии и защиту гражданских прав.

Основным лауреатом за содействие международному взаимопониманию и примирению стал 88-летний немецкий юрист и бывший министр внутренних дел Герхарт Баум. В качестве главы делегации ФРГ в Комиссии по правам человека ООН (ныне Совет по правам человека ООН) он выступал в защиту людей, страдающих от войны или оказавшихся в зоне боевых действий.

 

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Тэги: ПЦ Вясна

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