ПЦ «Весна» получил поощрительную премию имени Марион Дёнхофф
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Белорусский правозащитный центр «Весна» получил поощрительную премию имени Марион Дёнхофф. Ее денежный эквивалент составляет 20 тысяч евро.
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Основным лауреатом за содействие международному взаимопониманию и примирению стал 88-летний немецкий юрист и бывший министр внутренних дел Герхарт Баум. В качестве главы делегации ФРГ в Комиссии по правам человека ООН (ныне Совет по правам человека ООН) он выступал в защиту людей, страдающих от войны или оказавшихся в зоне боевых действий.