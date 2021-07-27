Бермудские острова завоевали первое в истории олимпийское золото

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Число стран, чьи атлеты завоевали олимпийские медали на Играх в Токио, продолжает увеличиваться — их уже 53.

Сегодня золото в триатлоне завоевала Флори Даффи из Бермудских островов. Это лишь вторая олимпийская медаль страны за все ее участие на Олимпиадах (в 76-м в Монреале боксер Кларенс Хилл завоевал бронзу).

Отметим, что на Игры в Токио прибыли всего два спортсмена. Кроме Даффи выступит еще Дара Ализаде (академическая гребля).

Топ-5 в медальном зачете сейчас выглядит так:

  1. США — 8 золотых, 3 серебряных, 8 бронзовых;
  2. Япония — 8, 2, 3;
  3. Китай — 7, 5, 7;
  4. Россия — 5, 7, 3;
  5. Великобритания — 4, 5, 1.

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020 Бермуды Персона: Флори Даффи Дара Ализаде Кларенс Хилл

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