Грузовик МАЗ перевернулся возле Черикова

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На трассе Чериков — Славгород перевернулся грузовой автомобиль. Водителя деблокировали работники МЧС.

Фото Могилевского областного управления МЧС

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием грузового автомобиля на объездной дороге возле Черикова поступило от очевидцев днем 26 июля. Транспортное средство «МАЗ 551605-25» съехало в кювет и перевернулось, сообщили в МЧС.

В автомобиле находился один водитель — житель Костюковичей 1960 года рождения. Его деблокировали и доставили в райбольницу.
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Тэги: МЧС ДТП Город: Чериков

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