Суд признал экстремистским телеграм-канал «Хартия-97%»

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Телеграм-канал «Хартия-97%» включен в республиканский список экстремистских материалов по решению суда Центрального района Минска. Заседание прошло 16 июля.

Редактор одноименного сайта (заблокирован в Беларуси) Наталья Радина написала в «Фейсбуке», что ее «прежде с различными премиями и наградами меньше людей поздравляло», чем с признанием ТК экстремистским.

В тот же день этот же суд признал экстремистскими телеграм-канал и чат «Буслы ляцяць», телеграм- и ютьюб-каналы «Рудабельская паказуха», которые основал известный блогер Андрей Паук.

Также 16 июля суд Минского района признал экстремистским телеграм-чат «Новая Боровая 98%».
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Тэги: список экстремистских материалов Хартия-97 Персона: Наталья Радина Андрей Паук

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