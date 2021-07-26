«Зеленые» призвали «остановить репрессии против гражданского общества»

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«Остановить репрессии против гражданского общества, отпустить всех политзаключенных и начать реальный диалог с обществом для решения политического кризиса» призвала Белорусская партия «Зеленые» в кратком заявлении, принятом «в связи с репрессиями в отношении НГО и различных инициатив».

Глава партии Дмитрий Кучук. Фото: greenbelarus.info

«За последние две недели была совершена беспрецедентная атака на гражданское общество Беларуси. Были проведены сотни обысков у активистов, журналистов и волонтеров. 48 некоммерческих организаций и СМИ были лишены регистрации, среди них были и экологические инициативы: Центр экологических решений, "Экосреда", Региональный центр экспертизы "Экодемия". Вероятно, в дальнейшем под такой же атакой окажутся оппозиционные общественные объединения, партии и независимые профсоюзы», — предполагают «зеленые».

Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: Белорусская партия Зеленые права человека в Беларуси

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