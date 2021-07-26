Японцы возглавили общекомандный зачет Олимпиады
В третий день Олимпийских игр в Токио разыгран 21 комплект наград. Лидерами в общекомандном зачете стали японцы (8-2-3), вторые — американцы (7-3-4), третьи — китайцы (6-5-7). У белорусской сборной наград нет.
- Настольный теннис. Микст
1. Дзун Мизутани / Мима Ито (Япония)
2. Сю Синь / Лю Шивень (Китай)
3. Лин Юн Цзу / Чен И Чин (Тайвань)
- Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг
1. Максим Храмцов (ОКР)
2. Салех Эльшарабати (Ирдания)
3. Сейф Эйсса (Египет) и Тони Канет (Голландия)
- Женщины. До 67 кг
1. Матея Джелдич (Хорватия)
2. Лорен Уильямс (Великобритания)
3. Хедайя Вахба (Египет) и Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)
- Тяжелая атлетика. Женщины. До 55 кг
1. Хидилин Диаз (Филиппины) — 224 кг в двоеборье (97 кг в рывке + 127 кг в толчке — ОР)
2. Ляо Цуюнь (Китай) — 223 (97+126)
3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90+123)
- Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды
1. ОКР — 262,500
2. Япония — 262,397
3. Китай — 261,894
- Фехтование. Мужчины. Рапира. Личное первенство
1. Чун Ка Лон (Гонконг)
2. Даниэле Гароццо (Италия)
3. Александр Чупенич (Чехия)
- Женщины. Сабля. Личное первенство
1. София Позднякова (ОКР)
2. Софья Великая (ОКР)
3. Манон Брюне (Франция)
- Дзюдо. Мужчины. До 73 кг
1. Сохеи Оно (Япония)
2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)
3. Чанрим Ан (Южная Корея) и Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия)
- Женщины. До 57 кг
1. Нора Гьякова (Косово, Сербия)
2. Сара Сизике (Франция)
3. Джесмика Климкайт (Канада) и Цукада Йосида (Япония)
- Стрельба из лука. Мужчины. Команды
1. Южная Корея
2. Тайвань
3. Япония
- Стрельба стендовая. Мужчины. Скит
1. Винсент Хэнкок (США) — 59 (ОР)
2. Йеспер Хансен (Дания) — 55
3. Абдулла Альрашиди (Кувейт) — 46
- Женщины. Скит
1. Эмбер Инглиш (США) — 56 (ОР)
2. Диана Бакоши (Италия) — 55
3. Вей Мен (Китай) — 46
- Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка
1. Бенжамин Савсек (Словения) — 98,25
2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96
3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70
- Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри
1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1:25.14
2. Матиас Флюкигер (Швейцария) — отставание 0.20
3. Давид Валеро Серрано (Испания) — + 0.34
- Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Томас Дэли / Мэтью Ли (Великобритания) — 471,81
2. Цао Юань / Чен Айшен (Китай) — 470,58
3. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (ОКР) — 439,92
- Скейтбординг. Женщины. Стрит
1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26
2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64
3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49
- Плавание. Мужчины. Брасс. 100 м
1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37
2. Арно Камминга (Голландия) — 58,00
3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33
- Вольный стиль. 4х100 м
1. США — 3.08,97
2. Италия — 3.10,11
3. Австралия — 3.10,22
- Женщины. Вольный стиль. 400 м
1. Арианна Титмус (Австралия) — 3.56,59
2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36
3. Ли Бинцзи (Китай) — 4.01,08
- Баттерфляй. 100 м
1. Маргарет Макнейл (Канада) — 55,59
2. Чжан Юфей (Китай) — 55,64
3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,72
- Триатлон. Мужчины
1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) — 1:45.04
2. Алекс Йе (Великобритания) — 1:45.15
3. Хайден Вильде (Новая Зеландия) — 1:45.24
Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. Они пока не завоевали ни одной из наград.