Японцы возглавили общекомандный зачет Олимпиады

В третий день Олимпийских игр в Токио разыгран 21 комплект наград. Лидерами в общекомандном зачете стали японцы (8-2-3), вторые — американцы (7-3-4), третьи — китайцы (6-5-7). У белорусской сборной наград нет.

Фото: НОК Беларуси

Настольный теннис. Микст

1. Дзун Мизутани / Мима Ито (Япония)

2. Сю Синь / Лю Шивень (Китай)

3. Лин Юн Цзу / Чен И Чин (Тайвань)

Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг

1. Максим Храмцов (ОКР)

2. Салех Эльшарабати (Ирдания)

3. Сейф Эйсса (Египет) и Тони Канет (Голландия)

Женщины. До 67 кг

1. Матея Джелдич (Хорватия)

2. Лорен Уильямс (Великобритания)

3. Хедайя Вахба (Египет) и Рут Гбагби (Кот-д’Ивуар)

Тяжелая атлетика. Женщины. До 55 кг

1. Хидилин Диаз (Филиппины) — 224 кг в двоеборье (97 кг в рывке + 127 кг в толчке — ОР)

2. Ляо Цуюнь (Китай) — 223 (97+126)

3. Зульфия Чиншанло (Казахстан) — 213 (90+123)

Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды

1. ОКР — 262,500

2. Япония — 262,397

3. Китай — 261,894

Фехтование. Мужчины. Рапира. Личное первенство

1. Чун Ка Лон (Гонконг)

2. Даниэле Гароццо (Италия)

3. Александр Чупенич (Чехия)

Женщины. Сабля. Личное первенство

1. София Позднякова (ОКР)

2. Софья Великая (ОКР)

3. Манон Брюне (Франция)

Дзюдо. Мужчины. До 73 кг

1. Сохеи Оно (Япония)

2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия)

3. Чанрим Ан (Южная Корея) и Цогбаатар Ценд-Очир (Монголия)

Женщины. До 57 кг

1. Нора Гьякова (Косово, Сербия)

2. Сара Сизике (Франция)

3. Джесмика Климкайт (Канада) и Цукада Йосида (Япония)

Стрельба из лука. Мужчины. Команды

1. Южная Корея

2. Тайвань

3. Япония

Стрельба стендовая. Мужчины. Скит

1. Винсент Хэнкок (США) — 59 (ОР)

2. Йеспер Хансен (Дания) — 55

3. Абдулла Альрашиди (Кувейт) — 46

Женщины. Скит

1. Эмбер Инглиш (США) — 56 (ОР)

2. Диана Бакоши (Италия) — 55

3. Вей Мен (Китай) — 46

Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка

1. Бенжамин Савсек (Словения) — 98,25

2. Лукас Рохан (Чехия) — 101,96

3. Сидерис Тасиадис (Германия) — 103,70

Маунтинбайк. Мужчины. Кросс-кантри

1. Томас Пидкок (Великобритания) — 1:25.14

2. Матиас Флюкигер (Швейцария) — отставание 0.20

3. Давид Валеро Серрано (Испания) — + 0.34

Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Томас Дэли / Мэтью Ли (Великобритания) — 471,81

2. Цао Юань / Чен Айшен (Китай) — 470,58

3. Александр Бондарь / Виктор Минибаев (ОКР) — 439,92

Скейтбординг. Женщины. Стрит

1. Момидзи Нисия (Япония) — 15,26

2. Раисса Леал (Бразилия) — 14,64

3. Фуна Накаяма (Япония) — 14,49

Плавание. Мужчины. Брасс. 100 м

1. Адам Пити (Великобритания) — 57,37

2. Арно Камминга (Голландия) — 58,00

3. Николо Мартиненги (Италия) — 58,33

Вольный стиль. 4х100 м

1. США — 3.08,97

2. Италия — 3.10,11

3. Австралия — 3.10,22

Женщины. Вольный стиль. 400 м

1. Арианна Титмус (Австралия) — 3.56,59

2. Кэти Ледеки (США) — 3.57,36

3. Ли Бинцзи (Китай) — 4.01,08

Баттерфляй. 100 м

1. Маргарет Макнейл (Канада) — 55,59

2. Чжан Юфей (Китай) — 55,64

3. Эмма Маккеон (Австралия) — 55,72

Триатлон. Мужчины

1. Кристиан Блумменфельт (Норвегия) — 1:45.04

2. Алекс Йе (Великобритания) — 1:45.15

3. Хайден Вильде (Новая Зеландия) — 1:45.24

Беларусь представляет наименьшее количество спортсменов за историю выступлений на летних Олимпиадах. Они пока не завоевали ни одной из наград.