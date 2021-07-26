Посол Швейцарии вновь посетил Наталью Херше в гомельской колонии

Посол Швейцарии в Минске Клод Альтерматт вновь посетил в гомельской колонии соотечественницу белорусского происхождения Наталью Херше. О своем визите он кратко сообщил в «Твиттере».

«После 10 месяцев в тюрьмах положение нашей соотечественницы по-прежнему непростое. Наталья сказала мне, как важна для нее поддержка извне, поблагодарила и передала привет всем!» — написал дипломат, передает БелаПАН .

Посол посещает Херше примерно раз в месяц. Две предыдущие его поездки в Гомель состоялись 20 мая и 21 июня.

7 декабря 2020 года суд Советского района Минска признал Наталью Херше, швейцарскую гражданку и уроженку Беларуси, виновной в сопротивлении сотруднику милиции (ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса) и приговорил к двум с половиной годам лишения свободы и выплате 1000 рублей пострадавшему силовику. Согласно судебному решению, 19 сентября во время несанкционированной акции (женского марша) возле Комаровского рынка 51-летняя Херше сорвала балаклаву с 22-летнего силовика, «поцарапала ему лицо, причинив тем самым телесные повреждения».

Женщина вину не признала. Белорусские правозащитники считают Херше политзаключенной. По их информации, осужденная два раза объявляла голодовку.