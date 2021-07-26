В Бресте начали судить фигурантов седьмого уголовного «дела о хороводе»

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В суде Московского района Бреста начали судить фигурантов седьмого «дела о хороводе».

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», по делу проходят 12 человек: Артем Андросюк, Алексей Бирюков, Татьяна Бирюкова, Сергей Дегтярик, Дарья Демянко, Андрей Костюк, Игорь Лаптанович, Юлия Лаптанович, Владимир Макаревич, Андрей Парфеевец, Константин Пятинкин, Наталья Шило, передает БелаПАН.

Всех их обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Один подсудимый признал вину полностью, семь — не признали, остальные — частично.

«Дел о хороводе» несколько. Приговор фигурантам первого из них вынес суд Ленинского района Бреста 25 февраля, второго — этот же суд 15 марта. Суд Московского района 7 мая вынес приговор фигурантам третьего дела, 3 июня — пятого дела. 8 июня суд Брестского района вынес приговор фигурантам четвертого «дела о хороводе».

Осуждено в общей сложности 57 человек, в том числе четыре приговорены к лишению свободы на разные сроки (от года до года и восьми месяцев).

К ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа приговорены 25 человек (13 — на два года, 12 — на полтора).

К ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорены 28 человек (6 — на два года, 21 — на полтора года, 1 — на год).

Фигуранты первых трех дел обжаловали приговоры в Брестском областном суде. Их жалобы облсуд оставил без удовлетворения, приговоры — без изменения.

По информации правозащитников, 23 июля в суде Ленинского района Бреста должны были начать судить фигурантов шестого «дела о хороводе». Из-за болезни одного из обвиняемых рассмотрение дела отложено.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года эти граждане приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами они «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности троллейбусному парку причинен ущерб на 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек. 

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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