В Бресте начали судить фигурантов седьмого уголовного «дела о хороводе»

В суде Московского района Бреста начали судить фигурантов седьмого «дела о хороводе».

Как сообщает телеграм-канал «Весна. Брест», по делу проходят 12 человек: Артем Андросюк, Алексей Бирюков, Татьяна Бирюкова, Сергей Дегтярик, Дарья Демянко, Андрей Костюк, Игорь Лаптанович, Юлия Лаптанович, Владимир Макаревич, Андрей Парфеевец, Константин Пятинкин, Наталья Шило, передает БелаПАН .

Всех их обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Один подсудимый признал вину полностью, семь — не признали, остальные — частично.

«Дел о хороводе» несколько. Приговор фигурантам первого из них вынес суд Ленинского района Бреста 25 февраля, второго — этот же суд 15 марта. Суд Московского района 7 мая вынес приговор фигурантам третьего дела, 3 июня — пятого дела. 8 июня суд Брестского района вынес приговор фигурантам четвертого «дела о хороводе».

Осуждено в общей сложности 57 человек, в том числе четыре приговорены к лишению свободы на разные сроки (от года до года и восьми месяцев).

К ограничению свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа приговорены 25 человек (13 — на два года, 12 — на полтора).

К ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа приговорены 28 человек (6 — на два года, 21 — на полтора года, 1 — на год).

Фигуранты первых трех дел обжаловали приговоры в Брестском областном суде. Их жалобы облсуд оставил без удовлетворения, приговоры — без изменения.

По информации правозащитников, 23 июля в суде Ленинского района Бреста должны были начать судить фигурантов шестого «дела о хороводе». Из-за болезни одного из обвиняемых рассмотрение дела отложено.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года эти граждане приняли участие в несанкционированном массовом мероприятии в центре Бреста. Находясь на проезжей части на пересечении проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, в группе с иными лицами они «умышленно приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Эти действия, говорится в обвинении, были сопряжены с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекли нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. В частности троллейбусному парку причинен ущерб на 619 рублей 55 копеек, автобусному — 40 рублей 37 копеек.

Участников акции протеста, которые начали водить хороводы на перекрестке, силовики разогнали с применением водомета.