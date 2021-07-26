Официально: средняя зарплата у минчан упала на 1,5%

По данным главного статистического управления Минска, в июне 2021 года начисленная средняя зарплата в столице составила 2.023,3 рубля, что на 30,1 рубля, или на 1,5%, меньше, чем в мае.

В январе 2021 года к декабрю 2020-го начисленная средняя зарплата в городе снизилась на 302,2 рубля, или на 14% (до 1.849), в феврале — увеличилась на 1,8 рубля, или на 0,1% (до 1.850,8), в марте — на 212,1 рубля, или на 11,5% (до 2.062,9). В апреле она снизилась на 59,5 рубля, или на 2,9% (до 2.003,4 рубля), в мае — выросла на 50 рублей, или 2,5% (до 2.053,4 рубля).

Самую высокую зарплату в столице в июне получили IT-специалисты — 6.094,4 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.855,7 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 3.064,5, химической промышленности — 2.803,9 рубля, воздушного транспорта — 2.648,5 рубля, финансового и страхового сектора — 2.468,7 рубля, телекоммуникационной сферы — 2.437,5 рубля, юристы, бухгалтеры, архитекторы и инженеры — 2.213,2 рубля, работники нефтепереработки — 2.114,3 рубля.

Самая низкая зарплата у работников библиотек, архивов и музеев — 931,9 рубля, творческих работников — 961,1.

В июне в промышленности столицы средняя зарплата составила 1.671,1 рубля, в строительстве — 1.813,9, розничной торговле — 1.488,3, образовании — 1.244,2. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.682,1 рубля.

В разрезе страны наибольшая июньская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 1.175,6. В Брестской области средняя зарплата составила 1.219,8 рубля, в Витебской — 1.207,4 рубля, Гомельской — 1.275,4 рубля, Гродненской — 1.243,7 рубля, Минской — 1.420,6 рубля.

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