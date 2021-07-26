За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 648 случаев COVID-19

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За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 648 новых случаев COVID-19, умерло девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 492 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

25 июля было зарегистрировано 880 новых случаев, 24 июля — 1061, 23-го — 1103, 22-го — 1069, 21-го — 975, днем ранее — 600. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 441 356, выздоровело 435 374 человека. Умерло 3403 пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 11 179 тестов на коронавирус (днем ранее — 17 793). С начала эпидемии сделан 7 214 231 тест.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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