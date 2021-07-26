Евро серьезно укрепился на торгах 26 июля

Европейская валюта серьезно укрепилась на торгах в понедельник, 26 июля.

Фото pixabay.com

Евро добавил 0,0106 пункта и завершил сессию на отметке 2,9703 белорусского рубля.

Вырос и доллар. Плюс составил 0,006 пункта — 2,5196 белорусского рубля.

А вот российский рубль сегодня просел на 0,0086 пункта — 3,401 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже завершилась падением всех пяти иностранных валют.

Читайте также: