Евро серьезно укрепился на торгах 26 июля
Европейская валюта серьезно укрепилась на торгах в понедельник, 26 июля.
Евро добавил 0,0106 пункта и завершил сессию на отметке 2,9703 белорусского рубля.
Вырос и доллар. Плюс составил 0,006 пункта — 2,5196 белорусского рубля.
А вот российский рубль сегодня просел на 0,0086 пункта — 3,401 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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