В белорусской армии произошло новое ЧП

На Лепельском военном полигоне во время занятий по вождению боевых машин загорелась боевая машина пехоты (БМП), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По информации ведомства, военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании.

«Следуя команде, старший механик-водитель мотострелкового взвода заглушил двигатель и самостоятельно покинул БМП. Начата проверка по факту возгорания БМП на полигоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время возгорания пострадал ефрейтор, который с ожогами доставлен в медицинское подразделение механизированной бригады. Планируется, что военнослужащий будет госпитализирован в Главный военный клинический медицинский центр в Минске.

Возгорание ликвидировано. Его причина устанавливаютс, сообщает Минобороны.