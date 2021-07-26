Лукашенко поставил генпрокурору задачу: весь мир должен знать правду, что происходило в годы войны

В ходе встречи с генпрокурором Александр Лукашенко обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны.

«Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси — эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали».

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