Лукашенко поставил генпрокурору задачу: весь мир должен знать правду, что происходило в годы войны

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В ходе встречи с  генпрокурором Александр Лукашенко обсудил тему расследования фактов геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны.

«Я понимаю, что расследование только приобрело такие масштабы нужные. Геноцид советских людей на территории Беларуси — эта тема не просто должна звучать. Наше поколение в конце концов должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Понятно, что замалчивали, больше здесь было политики, никто об этом не хотел говорить. Но погибли миллионы людей. У этих миллионов людей живы родственники. И они хотят знать правду. Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно вот в этой ситуации, во время этой гибридной войны, которую против нас развязали».

 

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Тэги: Вторая мировая война дело о геноциде белорусов

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