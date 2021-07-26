Для Лукашенко важно, что Азербайджан «не прогнулся» перед Западом

У Беларуси и Азербайджана сложились «блестящие отношения», которые «удалось не просто сохранить, но и приумножить», заявил Александр Лукашенко 26 июля на встрече с послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в стране.

«Какая-то плохая традиция: лучшие наши друзья-послы уезжают, и мы вынуждены надеяться, что те, кто приедет после вас, будут хорошими нашими друзьями, и мы так же, как и при вашей каденции, сможем выстроить самые добрые отношения с Азербайджаном. Но в том, что у нас будут хорошие отношения с Азербайджаном, я нисколько не сомневаюсь, поскольку на всех уровнях нам удалось выстроить эти взаимоотношения на основе взаимопонимания», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что между народами двух стран «сложились добрые, тесные и дружеские отношения». «Как мы часто говорим, братские отношения. Это пример хороших отношений со времен Советского Союза: мы как были когда-то в одном государстве и имели хорошие, блестящие отношения, нам удалось их не просто сохранить, но и приумножить. И, конечно же, вы сделали для этого немало. Вы настоящий друг нашего народа», — сказал Лукашенко.

Он поблагодарил азербайджанскую сторону за поставки углеводородного сырья в Беларусь. «Вы молодцы, не прогнулись под давлением со стороны западных государств. Вы держите слово. Как мы договорились, так и действуете. Это дорогого стоит в современном мире. Вы на нас можете рассчитывать, мы готовы реализовать те договоренности, которые были достигнуты во время моего недавнего визита в Азербайджан», — заявил он.

Лукашенко также поблагодарил азербайджанского дипломата «за понимание происходящих в Беларуси непростых процессов». Лукашенко отметил, что белорусская сторона в свою очередь «переживала из-за конфликта, обострившегося в прошлом году между Азербайджаном и Арменией». «В основном благодаря позиции Азербайджана и вашего президента вам удалось стабилизовать обстановку и прийти к мирному урегулированию тех проблем, которые существовали. Конечно, путь к миру только начался, — подчеркнул Лукашенко — И армянский, и азербайджанский народ заслужили спокойной, мирной жизни».

По последним данным Белстата, товарооборот между Беларусью и Азербайджаном за январь —май 2021 года составил 265,265 млн долларов, что на 79,2% больше, чем за аналогичный прошлогодний период, в том числе экспорт — 83,286 млн (+7,8%), импорт — 181,979 (в 2,6 раза больше). Отрицательное сальдо сложилось на уровне 98,692 млн долларов.

Лукашенко последний раз посещал Баку с официальным визитом 13—14 апреля 2021 года.

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