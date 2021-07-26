«Белавиа» отправит за туристами в Москву дополнительный самолет

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Направлявшийся в Анталью самолет «Белавиа» совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, сообщили БелаПАН в пресс-службе авиакомпании.

«26 июля во время выполнения рейса В2-9215 из Минска в Анталью со 189 пассажирами и 7 членами экипажа на борту на самолете Boeing 737-800 сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение об отключении двигателя, снижении до высоты в 8.000 футов и заходе на посадку в Домодедово»,  — сообщила пресс-служба.

В 11.46 борт совершил посадку в московском аэропорту. Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет «Белавиа» направит в Домодедово «в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталью», сообщает белорусский авиаперевозчик.

«Белавиа» принесла извинения пассажирам, вылетевшим из Минска, а также ожидающим вылета в Анталье, за вынужденную задержку и заверила, что «предпримет все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок».

 

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Тэги: Белавиа авиаперевозки

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