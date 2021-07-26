Мингорсуд рассмотрит более десятка исков о ликвидации фондов и общественных объединений

В расписании Минского городского суда на эту неделю значится более десятка процессов по ликвидации фондов и общественных объединений.

Истцом во всех случаях выступает Главное управление юстиции (ГУЮ) Мингорисполкома.

Так, на 27 июля назначен процесс по ликвидации молодежного общественного объединения «НЕКСТ».

29 июля будут рассматриваться иски по ликвидации местного информационно-просветительского фонда «Сеть развития бизнеса»; местного фонда развития «Новая экономическая стратегия»; общественного объединения «Зеленая экономика»; общественного объединения «Диариуш»; общественного объединения «Защита прав потребителей «Содружество».

30 июля пройдут заседания, на которых будет рассматриваться ликвидация местного экологического фонда «Экологический транспорт»; культурно-историко-просветительсткой городской общественной организации «Объединение литовцев «Витис»; местного социального фонда «Добра»; минского городского общественного объединения «Синтез развития человека»; местного фонда развития культуры и образования человека; общественной организации «Молодежный образовательный центр «Фиальта»; минского городского культурно-просветительского общественного объединения поляков «Полоничка».

Также 30 июля Мингорсуд рассмотрит иск о приостановлении деятельности молодежного общественного объединения «Молодежная инициатива».

В Верховном суде 27 июля пройдет заседание по иску Министерства юстиции к правозащитно-просветительскому общественному объединению «Движение «За свободу». В графе «предмет спора» указано «прочие исковые дела». Дела рассмотрит судья Вера Кругова.

На 30 июля назначено заседание по иску Минюста к Республиканскому общественному объединению «Правовая инициатива». Процесс будет вести судья Игорь Колесник.

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов». Даты судебных заседаний пока нет в расписании суда.

14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков в квартирах и офисах представителей НГО, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

19 июля стало известно об аресте счетов Белорусского ПЕН-центра и некоторых других НГО, где прошли обыски.

24 июля стало известно о более чем 50 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации. В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

13 июля Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что в Беларуси ведется активная работа в отношении некоммерческих организаций и «так называемых западных СМИ». «Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали, — добавил он. — И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно, они финансировались извне. А мы всё думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты».