Самолет «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, экстренно сел в Москве

Самолет «Боинг-737» авиакомпании «Белавиа», летевший рейсом B9215 Минск — Анталья, запросил посадку из-за возникшей технической неисправности.

В момент обнаружения неисправности самолет пролетал над Воронежской областью.

Как сообщает «Интерфакс», экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.

Примерно в 11:50 самолет приземлился в московском аэропорту «Домодедово».