Самолет «Белавиа», летевший из Минска в Анталью, экстренно сел в Москве

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Самолет «Боинг-737» авиакомпании «Белавиа», летевший рейсом B9215 Минск — Анталья, запросил посадку из-за возникшей технической неисправности.

В момент обнаружения неисправности самолет пролетал над Воронежской областью.

Как сообщает «Интерфакс», экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе, запросив экстренную посадку.

Примерно в 11:50 самолет приземлился в московском аэропорту «Домодедово».

 

 

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Тэги: экстренная посадка Белавиа Город: Москва

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