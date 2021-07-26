Евро и доллар пошли вверх на открытии первых на этой неделе торгов
Европейская и американская валюты демонстрируют рост на открытии первых на этой неделе торгов на БВФБ.
Евро добавляет 0,0094 пункта и пока находится на отметке 2,9691 белорусского рубля, а доллар 0,0045 пункта — 2,5181 белорусского рубля.
А вот российский рубль сдает позиции на 0,008 пункта — 3,4016 белорусского рубля за 100 российских.
Ранее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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