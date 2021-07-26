Банк развития выделил около 2,2 млрд рублей на поддержку национальной экономики

Банк развития Республики Беларусь в первом полугодии 2021 года предоставил 2,16 млрд рублей на финансовую поддержку национальной экономики, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2021 года возросли объемы денежных средств, предоставленных Банком развития на поддержку реального сектора экономики.

Так, на реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвестиционные кредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения устойчивого развития экономики и реализации государственной социально-экономической политики, за январь—июнь 2021 года было предоставлено 1,15 млрд белорусских рублей в эквиваленте.

В свою очередь объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг 858,4 млн рублей в эквиваленте, что почти в два раза выше уровня 6 месяцев прошлого года. На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь—июнь текущего года было предоставлено 152,9 млн рублей в эквиваленте (+12%).

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» — специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом президента от 21 июня 2011 года. Занимается финансированием проектов, включенных в государственные программы; инфраструктурных проектов, а также проектов, связанных с модернизацией действующих предприятий. Кроме этого, Банк развития через коммерческие банки направляет рублевые ресурсы на кредитную поддержку проектов в сфере малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 1 января 2021 года активы Банка развития составляли 12,1 млрд рублей, в том числе кредитный портфель — более 7 млрд рублей, прибыль за 2020 год — 206,8 млн рублей. По размеру активов Банк развития входит в тройку крупнейших финансовых организаций Беларуси.

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