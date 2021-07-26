Новый госпереворот? Президент Туниса отправил в отставку премьера и объявил о приостановке деятельности парламента

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Глава Туниса Каис Саид принял решение об отставке премьер-министра Хишама Машиши и приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей.

В случае сопротивления депутатов он пообещал задействовать вооруженные силы.

О своем выборе президент заявил после экстренного совещания с представителями спецслужб.

По мнению спикера парламента, лидера правящей партии «Ан-Нахда» («Возрождение») Рашида Ганнуши, Саид совершил «переворот, направленный против революции и конституции», пишет DW.        

 

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Тэги: Тунис Персона: Каис Саид Рашид Ганнуши

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