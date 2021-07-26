Новый госпереворот? Президент Туниса отправил в отставку премьера и объявил о приостановке деятельности парламента
Глава Туниса Каис Саид принял решение об отставке премьер-министра Хишама Машиши и приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей.
В случае сопротивления депутатов он пообещал задействовать вооруженные силы.
О своем выборе президент заявил после экстренного совещания с представителями спецслужб.
По мнению спикера парламента, лидера правящей партии «Ан-Нахда» («Возрождение») Рашида Ганнуши, Саид совершил «переворот, направленный против революции и конституции», пишет