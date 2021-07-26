БАТЭ неожиданно проиграл брестскому «Динамо» и не смог возглавить турнирную таблицу
17-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился достаточно неожиданным результатом.
В связи с участием «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» в еврокубках, тур получился укороченным.
А вот два других представителя Беларуси в Лиге конференций БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли. Причем в очном поединке.
Вся картина тура выглядит так:
«Спутник» — «Гомель» — 0:3 (техническое поражение);
«Рух» — «Минск» — 1:0;
«Неман» — «Слуцк» — 1:0;
«Динамо» (Мн) — «Витебск» — 3:1;
«Сморгонь» — «Ислочь» — 1:2;
БАТЭ — «Динамо» (Бр) — 0:2.
Турнирное положение выглядит сейчас так:
- Шахтер — 40 очков (после 14 игр);
- БАТЭ — 39 (17);
- Динамо (Мн) — 35 (17);
- Рух — 33 (17);
- Гомель — 31 (16);
- Динамо (Бр) — 27 (17);
- Витебск — 23 (17);
- Минск — 21 (16);
- Энергетик-БГУ — 20 (16);
- Ислочь — 20 (17);
- Торпедо-БелАЗ — 19 (16);
- Слуцк — 14 (17);
- Неман — 12 (17);
- Славия — 10 (16);
- Сморгонь — 8 (17);
- Спутник — 7 (17).