БАТЭ неожиданно проиграл брестскому «Динамо» и не смог возглавить турнирную таблицу

/ Спорт
Просмотров: 74

17-й тур чемпионата Беларуси по футболу завершился достаточно неожиданным результатом.

Фото с сайта football.by

В связи с участием «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» в еврокубках, тур получился укороченным.

А вот два других представителя Беларуси в Лиге конференций БАТЭ и брестское «Динамо» сыграли. Причем в очном поединке.

Вся картина тура выглядит так:

«Спутник» — «Гомель» — 0:3 (техническое поражение);

«Рух» — «Минск» — 1:0;

«Неман» — «Слуцк» — 1:0;

«Динамо» (Мн) — «Витебск» — 3:1;

«Сморгонь» — «Ислочь» — 1:2;

БАТЭ — «Динамо» (Бр) — 0:2.

Турнирное положение выглядит сейчас так:

  1. Шахтер — 40 очков (после 14 игр);
  2. БАТЭ — 39 (17);
  3. Динамо (Мн) — 35 (17);
  4. Рух — 33 (17);
  5. Гомель — 31 (16);
  6. Динамо (Бр) — 27 (17);
  7. Витебск — 23 (17);
  8. Минск — 21 (16);
  9. Энергетик-БГУ — 20 (16);
  10. Ислочь — 20 (17);
  11. Торпедо-БелАЗ — 19 (16);
  12. Слуцк — 14 (17);
  13. Неман — 12 (17);
  14. Славия — 10 (16);
  15. Сморгонь — 8 (17);
  16. Спутник — 7 (17).

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Футбол. «Мы играем, чтобы приносить людям хоть какие-то положительные эмоции»

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Бывший игрок сборной Беларуси отстранен от футбола пожизненно за договорняки

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли