Жара вернулась в страну

/ Общество
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В страну возвращается очень жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.

Фото pixabay.com

Как сообщается, территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь к вечеру на юго-западе пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +29..+31°C;
  • Витебск +28..+30°C;
  • Гомель +29..+31°C;
  • Гродно +29..+31°C;
  • Могилев +29..+31°C;
  • Минск +28..+30°C.

 

 

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Тэги: прогноз погоды

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