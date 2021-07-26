Жара вернулась в страну
В страну возвращается очень жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.
Как сообщается, территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь к вечеру на юго-западе пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +29..+31°C;
- Витебск +28..+30°C;
- Гомель +29..+31°C;
- Гродно +29..+31°C;
- Могилев +29..+31°C;
- Минск +28..+30°C.