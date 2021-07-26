Минздрав планирует закупить около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения ведет переговоры о закупке коммерческой партии китайской вакцины от COVID-19. Планируется, что около 1 млн доз поступят до конца августа, сообщил посол Беларуси в Пекине Юрий Сенько.

Фото носит иллюстративный характер

«В течение первого полугодия Китай безвозмездно направил в Беларусь 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе и в Беларуси. Она очень востребована, котируется с очень высокой эффективностью», — сказал Сенько в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

По его словам, Минздрав по поручению Александра Лукашенко ведет переговоры о закупке коммерческой партии товара, для Беларуси «есть определенные, скажем, скидки хорошие».

«Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт и в Республику Беларусь, думаю, уже к концу августа текущего года будет направлено около 1 млн доз вакцин, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения», — заявил посол.

Кроме того, отметил Сенько, «идут переговоры с тремя компаниями китайскими, которые производят вакцины». «Мы надеемся, что тоже в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь», — сказал дипломат.

Он также сообщил о подготовке решения открыть в КНР четвертое генеральное консульство — в Гонконге (сейчас функционируют в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине).

«Мы наращиваем объем продукции с высокой добавленной стоимостью на китайском рынке. Плюс 9,4% по тем же продуктам питания, по товарам с высокой добавленной стоимостью», — отметил Сенько.

По его словам, за 2020-й «пандемийный» год Беларусь наторговала с Китаем без учета калийных удобрений на 777 млн долларов. «Уже за шесть месяцев текущего года мы имеем 454 млн долларов США. По сравнению с допандемийным 2019 годом рост 131%. Это хорошие показатели. И есть куда наращивать», — заявил посол.

Сенько уверен, что «никакие санкционные воздействия на Республику Беларусь не пугают Китай». «Китай по-прежнему поддерживает Республику Беларусь, стремится с пониманием относиться ко всем проблемам», — считает он.

Читайте также: