Студенту химфака БГУ Боярскому четвертый раз отказано в изменении меры пресечения

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Студенту химического факультета Белгосуниверситета 20-летнему Артему Боярскому из Гродно четвертый раз отказано в изменении меры пресечения, сообщает spring96.org.

Боярский был задержан 18 апреля — сразу после отбытия 25 суток административного ареста за участие в несанкционированной акции. В его отношении было возбуждено уголовное дело и предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или его структурным подразделением). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Студент заявил своему адвокату, что 24 марта был подвергнут пыткам со стороны сотрудников МВД, которые вынуждали его признаться на видеокамеру в администрировании одного из «экстремистских» телеграм-каналов.

6 мая правозащитники признали Боярского политзаключенным, отмечает БелаПАН.

 

 

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Тэги: политзаключенный мера пресечения Персона: Артем Боярский

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