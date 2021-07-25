Китай лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
После трех дней летней Олимпиады в Токио медали выиграли атлеты и сорока стран.
Лидирует в медальном зачете Китай, имеющий шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Сборная Беларуси медалей пока не имеет. Ближе всех к подиуму была женская команда по стрельбе из лука,
|
страна
|
золото
|
серебро
|
бронза
|
всего
|
Китай
|
Япония
|
0
|
США
|
Юж. Корея
|
0
|
Россия
|
Италия
|
Австралия
|
Франция
|
Венгрия
|
0
|
Тунис
|
0
|
Австрия
|
0
|
0
|
Эквадор
|
0
|
0
|
Иран
|
0
|
0
|
Косово
|
0
|
0
|
Таиланд
|
0
|
0
|
Узбекистан
|
0
|
0
|
Канада
|
0
|
0
|
Нидерланды
|
0
|
0
|
Бразилия
|
0
|
Великобритания
|
0
|
Индонезия
|
0
|
Сербия
|
0
|
Тайвань
|
0
|
Бельгия
|
0
|
0
|
Болгария
|
0
|
0
|
Колумбия
|
0
|
0
|
Испания
|
0
|
0
|
Грузия
|
0
|
0
|
Индия
|
0
|
0
|
Румыния
|
0
|
0
|
Германия
|
0
|
0
|
Казахстан
|
0
|
0
|
Турция
|
0
|
0
|
Украина
|
0
|
0
|
Эстония
|
0
|
0
|
Израиль
|
0
|
0
|
Мексика
|
0
|
0
|
Монголия
|
0
|
0
|
Словения
|
0
|
0
|
Швейцария
|
0
|
0
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