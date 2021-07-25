Китай лидирует в медальном зачете Олимпийских игр в Токио

/ Спорт
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После трех дней летней Олимпиады в Токио медали выиграли атлеты и сорока стран.

Фото olympics.com

Лидирует в медальном зачете Китай, имеющий шесть золотых, одну серебряную и четыре бронзовые медали.

Сборная Беларуси медалей пока не имеет. Ближе всех к подиуму была женская команда по стрельбе из лука, проигравшая встречу за бронзу.

 

страна

золото

серебро

бронза

всего

Китай

6

1

4

11

Япония

5

1

0

6

США

4

2

4

10

Юж. Корея

2

0

3

5

Россия

1

4

2

7

Италия

1

1

3

5

Австралия

1

1

1

3

Франция

1

1

1

3

Венгрия

1

1

0

2

Тунис

1

1

0

2

Австрия

1

0

0

1

Эквадор

1

0

0

1

Иран

1

0

0

1

Косово

1

0

0

1

Таиланд

1

0

0

1

Узбекистан

1

0

0

1

Канада

0

2

0

2

Нидерланды

0

2

0

2

Бразилия

0

1

1

2

Великобритания

0

1

1

2

Индонезия

0

1

1

2

Сербия

0

1

1

2

Тайвань

0

1

1

2

Бельгия

0

1

0

1

Болгария

0

1

0

1

Колумбия

0

1

0

1

Испания

0

1

0

1

Грузия

0

1

0

1

Индия

0

1

0

1

Румыния

0

1

0

1

Германия

0

0

2

2

Казахстан

0

0

2

2

Турция

0

0

2

2

Украина

0

0

2

2

Эстония

0

0

1

1

Израиль

0

0

1

1

Мексика

0

0

1

1

Монголия

0

0

1

1

Словения

0

0

1

1

Швейцария

0

0

1

1

 

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020

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