Япония в течение часа выиграла два золота в дзюдо — чемпионами стали брат и сестра

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Уникальный случай отмечен сегодня на Олимпийских играх в Токио. В течение одного часа золотые медали в дзюдо выиграли родные брат и сестра — Ута Абе и Хифуми Абе.

Фото olympics.com

Ута Абе победила в весовой категории до 52 кг. В финале она была сильнее француженки Амандин Бушар. Бронза досталась британке Челси Жиль и итальянке Одетте Джуфриде.

Хифуми Абе завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг. В финальном поединке он одержал победу над грузином Важой Маргвелашвили. Обладателями бронзы стали бразилец Даниэл Каргнин и дзюдоист из Южной Кореи Баул Ан.

Хифуми Абе 23 года, его сестре Уте 21 год. И брат, и сестра дважды выигрывали чемпионаты мира, причем один раз они стали сильнейшими на одном и том же турнире —  в 2018 году в Баку.

 

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: дзюдо Олимпиада-2020 Персона: Ута Абе Хифуми Абе Амандин Бушар Челси Жиль Одетта Джуфриде Важа Маргвелашвили

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