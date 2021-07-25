Токио-2020. Спортсменам разрешили снимать маски на подиуме
На летних Олимпийских играх в Токио внесены изменения в правила соревнований относительно профилактических антиковидных мер. Спортсменам разрешили снимать маски на подиуме
Находиться без них можно 30 секунд, чтобы успеть сделать несколько фотографий, сообщает
Во всех остальных случаях за пределами спортивной площадки атлеты обязаны носить маски.
Первыми новое правило применили победители мужского заплыва на 400 метров комплексным плаванием — американцы Чейз Калиш (золото), Джей Литерленд (серебро) и австралиец Брендон Смит (бронза).