Беларусь лидирует в Европе по числу заключенных на 100 тысяч населения

/ Общество
Просмотров: 1

Беларусь — на первом месте в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч человек. Это следует из статистики, опубликованной стамбульской Академией уголовного права.

Показатель Беларуси — 345 заключенных на 100 тысяч человек. На втором месте Турция — 335 человек, на третьем — Россия (331).

У стран-соседей Беларуси показатели такие: Литва — 216, Латвия — 175, Польша — 181, Украина — 148.

Совсем нет заключенных в Ватикане. В Сан-Марино всего 6 заключенных на 100 тысяч, в Монако — 21, в Люксембурге — 26.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: заключенные

Другие материалы на эту тему:

Треть осужденных возвращается за решетку. Как этого не допустить

Треть осужденных возвращается за решетку. Как этого не допустить

«Украл, выпил, в тюрьму». Кто поможет бывшим заключенным вернуться к нормальной жизни?

«Украл, выпил, в тюрьму». Кто поможет бывшим заключенным вернуться к нормальной жизни?

Как бывших заключенных вернуть к жизни в обществе

Как бывших заключенных вернуть к жизни в обществе

Социальную адаптацию заключенных пустили на самотек

Социальную адаптацию заключенных пустили на самотек