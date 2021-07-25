Три белоруса выбраны на драфте НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошел драфт. В списке игроков, права на которых забронировали за собой клубы самой престижной лиги планеты, три белоруса.

Форварда Данилу Климовича выбрал «Ванкувер», голкипера Алексея Колосова — «Филадельфия», защитника Дмитрия Кузьмина — «Виннипег».

Второй раз в истории на драфте НХЛ выбраны сразу три белорусских хоккеиста. Впервые такое произошло в 2004 году, когда были выбраны Михаил Грабовский («Монреаль»), Сергей Колосов («Детройт») и Сергей Кукушкин («Даллас»).

Всего за всю историю драфта НХЛ были выбраны уже 33 белоруса. Первым в 1988 году задрафтовался защитник Юрий Кривохижа («Монреаль»).

Самым высоким белорусским пиком на драфте в 1996 году стал защитник Руслан Салей — его в первом раунде под общим девятым номером выбрал «Анахайм», сообщает Hockey.by .