За сутки в Беларуси выявлено 880 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Беларуси, по данным Минздрава, зарегистрировано 880 новых случаев COVID-19, выписаны 1100 пациентов, умерли 9 человек.

24 июля был зарегистрирован 1061 случай, 23 июля — 1103, 22 июня — 1069, 21-го — 975, 20-го — 600, 19-го — 658, днем ранее — 953. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 случаев.

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 440 708 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 434 882 пациента, умерли 3394 человека.

За минувшие сутки выполнено 17 793 теста. Всего в стране проведено 7 203 052 теста.