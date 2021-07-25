Оргкомитет Олимпиады в Токио: число заразившихся коронавирусом продолжает расти

/ Спорт
Просмотров: 59

Организаторы Олимпиады в Токио утром 25 июля сообщили о десяти новых случаях инфицирования коронавирусом у лиц, связанных с проведением Игр или участием в них.

Фото с сайта sportbox.ru

 

Общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, возросло до 132.

Ситуация с пандемией в стране остается серьезной. По данным группы волонтеров Worldometer на 25 июля, с начала эпидемии в Японии выявлено 862 148 заразившихся, с диагнозом COVID-19 скончались 15 116 человек. Население страны превышает 126 млн, пишет DW.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

Сюжет: Олимпиада в Токио
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

Поедут ли иностранцы вакцинироваться в Беларусь

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

В Национальном аэропорту Минск до одного сократили методы тестирования на ковид

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

«Последние мерзавцы» из ЕС на цифрах опровергли слова Лукашенко

В Беларуси изучают коллективный иммунитет к ковиду. Когда сможем перевести дух?

В Беларуси изучают коллективный иммунитет к ковиду. Когда сможем перевести дух?