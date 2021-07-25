Оргкомитет Олимпиады в Токио: число заразившихся коронавирусом продолжает расти

Организаторы Олимпиады в Токио утром 25 июля сообщили о десяти новых случаях инфицирования коронавирусом у лиц, связанных с проведением Игр или участием в них.

Фото с сайта sportbox.ru

Общее число тех, чей тест на SARS-CoV-2 с 1 июля в рамках подготовки к Олимпиаде и ее проведения оказался положительным, возросло до 132.

Ситуация с пандемией в стране остается серьезной. По данным группы волонтеров Worldometer на 25 июля, с начала эпидемии в Японии выявлено 862 148 заразившихся, с диагнозом COVID-19 скончались 15 116 человек. Население страны превышает 126 млн, пишет DW .

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