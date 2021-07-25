Литва получила помощь из шести стран для обустройства быта мигрантов

В Литву поступила гуманитарная помощь из шести стран для обустройства быта прибывающих из Беларуси нелегальных мигрантов, следует из сообщения МВД страны.
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24 июля литовцы получили грузы из Чехии и Латвии. Палатки, кровати, стулья, матрасы, одеяла, генераторы и другие предметы первой необходимости от партнеров по Евросоюзу были доставлены в общежитие школы пограничной службы в Мядининкае. Планируется, что в августе там будет создан модульный коттеджный городок для размещения 900 мигрантов с перспективой его расширения до 1.700 мест.
«Мы благодарим партнеров по Европейскому союзу, наших соседей, за солидарность и помощь в то время, когда Литва сталкивается с беспрецедентным кризисом нелегальной миграции, которая используется [белорусскими властями] как инструмент давления не только на Литву, но и на ЕС в целом», — цитирует министра Агне Билотайте пресс-служба МВД.
Ранее гуманитарная помощь в Литву прибыла из Швеции, Эстонии, Польши и Хорватии. Ожидается груз из Греции.
С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2.470 нелегалов — в 30,5 раза больше, чем за весь 2020-й. Больше всего среди них граждан Ирака.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.