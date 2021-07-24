Ситуация с нелегальными мигрантами: Ландсбергис обратился к Боррелю

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, вся Европа «заинтересована в том, чтобы разработанный Беларусью путь нелегальной миграции был пресечен». Об этом он сообщил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.
Глава МИД подчеркнул, пишет delfi.lt, что Литва «интенсивно работает, но нужны и максимальные усилия ведомств ЕС в диалоге с теми странами, из которых едут мигранты — это и страны Африки, и страны Ближнего Востока».
В сообщении Боррелю он акцентировал, что режим Лукашенко «давно попрал права человека в своей стране и продолжает уничтожать гражданское общество, а сейчас он идет еще дальше — пользуется и нелегальными мигрантами — семьями, женщинами, детьми».
«Литва выполняет свои «домашние задания» — задерживает мигрантов, дает им кров, пресекает их возможности идти на Запад, меняет законы, укорачивает процедуры рассмотрения заявок на статус получателя убежища, укрепляет контроль на границе, ведет переговоры с Ираком и Турцией. Мы готовимся к возвращению мигрантов на их родину, но на данном этапе нужно больше участия ведомств ЕС», — подчеркнул Ландсбергис.
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.