«Динамо-Минск» в первом матче предсезонки по буллитам проиграло «Адмиралу» 24.07.2021 / 17:29 / Спорт Просмотров: 17 A- A+ Хоккеисты минского «Динамо» провели первый матч в предсезонной подготовке к новому сезону. «Зубры» уступили в серии буллитов — 3:4. У минчан отличились: Климович, Бек и Мосалев. Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: ХК Динамо-Минск Другие материалы на эту тему: Минское хоккейное «Динамо» хочет слезть с шеи государства Эдуард Занковец — новый тренер хоккейного клуба "Динамо" (Минск) "Юность", "Керамин" и "Динамо" объединят в суперклуб Хоккейное "Динамо" вновь возглавит словацкий тренер