«Динамо-Минск» в первом матче предсезонки по буллитам проиграло «Адмиралу»

/ Спорт
Просмотров: 17

Хоккеисты минского «Динамо» провели первый матч в предсезонной подготовке к новому сезону.

«Зубры» уступили в серии буллитов  — 3:4.

У минчан отличились: Климович, Бек и Мосалев.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ХК Динамо-Минск

Другие материалы на эту тему:

Минское хоккейное «Динамо» хочет слезть с шеи государства

Минское хоккейное «Динамо» хочет слезть с шеи государства

Эдуард Занковец — новый тренер хоккейного клуба "Динамо" (Минск)

Эдуард Занковец — новый тренер хоккейного клуба "Динамо" (Минск)

"Юность", "Керамин" и "Динамо" объединят в суперклуб

"Юность", "Керамин" и "Динамо" объединят в суперклуб

Хоккейное "Динамо" вновь возглавит словацкий тренер

Хоккейное "Динамо" вновь возглавит словацкий тренер