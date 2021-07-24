Зеленский подписал указ о неотложных мерах по углублению интеграции Украины в НАТО

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) «О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора».

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«Контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины» Алексея Данилова, пишет DW .

Как следует из сопровождающей записки к документу, подготовка Украины к обретению членства в НАТО причисляется к «важнейшим государственным задачам».

Киев будет рассматриваться в качестве реального кандидата на вступление в НАТО, в случае достижения серьезного прогресса в реформах, указывается там.