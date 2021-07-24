Число ликвидируемых властями НПО в Беларуси превысило полсотни

— частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи»;
— центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;
— культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;
— Центр стратегических и внешнеполитических исследований;
— Центр европейских исследований;
— Ассоциация НКО по борьбе со СПИДом «Белсеть антиСПИД»;
— Центр развития сельских инициатив;
— Центр развития провайдеров дополнительного образования;
— Ассоциация дополнительного образования и просвещения;
— Исследовательский центр Института приватизации и просвещения;
— КПУ «Центр отдыха и развития «Портал»;
— учреждение «Региональное бюро развития» (Жодино).
Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также о приостановлении деятельности движения «За Свободу».
14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков в квартирах и офисах представителей НГО, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.
19 июля стало известно об аресте счетов Белорусского ПЕН-центра и некоторых других НГО, где прошли обыски.
13 июля Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что в Беларуси ведется активная работа в отношении некоммерческих организаций и «так называемых западных СМИ». «Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали, — добавил он. — И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно, они финансировались извне. А мы всё думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты».
К этой теме Лукашенко вернулся 22 июля на совещании с руководством Совета министров. «Мы часто говорим: ах, смотрите, за рубежом конституция такая, еще чего-то. Вот нам надо обязательно в эту «демократию» бежать и обязательно в этом направлении двигаться. Потом проходят годы (я же не первый год президент), и оказывается, что мы зря сделали эти шаги, — сказал он. — Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами».