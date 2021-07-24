Число ликвидируемых властями НПО в Беларуси превысило полсотни

На сегодня известно уже о более чем 50 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации.

В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

Обновленный список опубликован на правозащитном сайте spring96.org:

— просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;

— просветительское учреждение «Офис европейской экспертизы и коммуникации» ;

— правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман константа»);

— Центр экологических решений;

— центр развития эффективной коммуникации «Живая библиотека»;

— благотворительный проект «Имена»;

— учреждение «Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт» (Youth Labor Rights);

— Европейский молодежный парламент (European Youth Parliament Belarus);

— культурно-просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб»;

— информационно-культурный центр «ИнициАрт»;

— социально-информационное учреждение «ТаймАкт»;

— Национальный молодежный совет «РАДА»;

— Офис по правам людей с инвалидностью;

— центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» (директор — бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. — БелаПАН.);

— частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;

— культурно-просветительский проект «Арт Сядзiба»;

— Центр регионального развития ГДФ;

— центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;

— Мастерская социального кино;

— социально-культурное учреждение развития белорусского языка и культуры «Мова нанова»;

— Бизнес-школа ИПМ;

— учреждение «Городское развитие» (занималось темой здоровья мужчин в Беларуси. — БелаПАН.);

— учреждение «Территория прав»;

— консультационно-просветительское учреждение по охране природы «Экаасяроддзе»;

— просветительское учреждение «Социальные интервенции»;

— региональный центр экспертизы «Экодемия»;

— информационно-просветительское учреждение «Амарока»;

— культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;

— культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;

— культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее будущее»;

— информационно-просветительское учреждение «Пенсионный случай»;

— центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;

— частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;

— частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;

— Могилевский молодежный центр;

— социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;

— частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;

— правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;

— частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи»;

— центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;

— культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;

— Центр стратегических и внешнеполитических исследований;

— Центр европейских исследований;

— Ассоциация НКО по борьбе со СПИДом «Белсеть антиСПИД»;

— Центр развития сельских инициатив;

— Центр развития провайдеров дополнительного образования;

— Ассоциация дополнительного образования и просвещения;

— Исследовательский центр Института приватизации и просвещения;

— КПУ «Центр отдыха и развития «Портал»;

— учреждение «Региональное бюро развития» (Жодино).

Ранее Министерство юстиции подало в Верховный суд иски о ликвидации РОО «Белорусский ПЕН-центр», которое возглавляет нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, и ОО «Белорусская ассоциация журналистов», а также о приостановлении деятельности движения «За Свободу».

14 июля в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков в квартирах и офисах представителей НГО, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты.

19 июля стало известно об аресте счетов Белорусского ПЕН-центра и некоторых других НГО, где прошли обыски.

13 июля Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что в Беларуси ведется активная работа в отношении некоммерческих организаций и «так называемых западных СМИ». «Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали, — добавил он. — И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно, они финансировались извне. А мы всё думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты».

К этой теме Лукашенко вернулся 22 июля на совещании с руководством Совета министров. «Мы часто говорим: ах, смотрите, за рубежом конституция такая, еще чего-то. Вот нам надо обязательно в эту «демократию» бежать и обязательно в этом направлении двигаться. Потом проходят годы (я же не первый год президент), и оказывается, что мы зря сделали эти шаги, — сказал он. — Так и правительство, и МИД побежали за «демократией» и посоздавали у нас (пусть Макей опять не воспримет на свой счет, это и до него еще было, ему это в наследство досталось, надо сейчас разгребать), и мы получили под две тысячи на небольшую страну НПО, НКО, бандитов и иностранных агентов. Ну и что, демократию получили? Сейчас оглянулись: это же вред для государства! Идет зачистка. Вы думаете, это просто? Там уже тысячи людей работают, наших людей, и в основном с повернутыми, промытыми за чужие деньги мозгами».

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