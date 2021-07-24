Белстат увидел снижение безработицы

Во втором квартале 2021 года в Беларуси снизился уровень фактической безработицы, свидетельствуют итоги проведенного Национальным статистическим комитетом выборочного обследования домашних хозяйств.

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Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к численности населения в возрасте 15—74 лет) составил 67,6%, уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) — 4% численности рабочей силы.

Фактическая безработица в первом квартале 2021 года составляла 4,2%, уровень занятости — 66,4%.

В соответствии с международной методологией люди, которые не имеют работы, но сообщают, что активно ее ищут, классифицируются как безработные.

Во втором квартале 2021 года фактическая безработица среди мужчин составила 4,7%, среди женщин — 3,3%. Безработными было 4,1% городского и 3,5% сельского населения.

Распределение по возрасту: 15—19 лет — 25,1% безработных, 20—24 года — 7,7%, 25—29 лет — 4%, 30—34 года — 3%, 35—39 лет — 4,3%, 40—44 года — 3,1%, 45—49 лет — 3,2%, 50—54 года — 3,3%, 55—59 лет — 3,2%, 60—74 года — 4,7%.

К фактически безработным относилось 2,1% лиц с высшим образованием, 4,1% — со средним специальным, 4,4% — с профессионально-техническим, 6,4% — с общим средним, 13,3% — с общим базовым.

Как отмечает Белстат, обследование проводится в соответствии с методологией Международной организации труда на ежеквартальной основе для получения информации о численности рабочей силы, занятых, безработных, а также лицах, не входящих в состав рабочей силы, по полу, возрасту, уровню образования и другим демографическим и социально-экономическим характеристикам.

Нижняя возрастная граница респондентов определена в соответствии с рекомендациями ООН по проведению переписей населения, в которых установлено, что минимальный возраст для определения экономической активности населения не должен превышать 15 лет, верхняя (74 года) — с учетом наличия фактов экономической деятельности.

Обследование проводится во всех областях и Минске по выборочному методу и охватывает 0,6% домашних хозяйств с последующим распространением итогов на все население в обследуемом возрасте.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля составил 0,2% и по сравнению с 1 июля 2020 года не изменился.

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