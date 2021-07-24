Официально: средняя зарплата растет четвертый месяц подряд

Средняя номинальная начисленная заработная плата в июне 2021 года по сравнению с маем выросла на 13,8 рубля, или на 1%, и составила 1.433,4 рубля, сообщает Белстат. Таким образом, согласно официальным данным, средняя зарплата составила 570,3 доллара в эквиваленте.

В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020-го средняя зарплата сократилась на 184,6 рубля, или на 12,5%, и составила 1.290 рублей, в феврале к январю — на 12,9 рубля, или на 1%, до 1.277,1 рубля. В марте средняя зарплата выросла на 107,6 рубля, или на 8,4%, до 1.384,7 рубля, в апреле — на 13,5 рубля, или на 1%, до 1.398,2 рубля, в мае — на 21,4 рубля, или на 1,5%, до 1.419,6 рубля

Наибольшая июньская среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске — 2.023,3 рубля, наименьшая — в Могилевской области — 1.175,6. В Брестской области средняя зарплата составила 1.219,8 рубля, в Витебской — 1.207,4 рубля, Гомельской — 1.275,4 рубля, Гродненской — 1.243,7 рубля, Минской — 1.420,6 рубля.

Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в июне она составила 5.738,4 рубля. Самая маленькая зарплата была у парикмахеров — 723,4 рубля, что в восемь раз меньше самой высокой в стране зарплаты.

В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — 2.627,2 рубля (в том числе пассажирского транспорта — 2.651,1 рубля, грузового — 2.445,1); горнодобывающей промышленности — 2.421,9; химической промышленности — 2.293,5 рубля; инженеры-проектировщики — 2.280,1; нефтепереработки — 2.227,7; работники телекоммуникационной отрасли — 2.098,5; головных организаций — 2.009; финансисты и страховщики — 2.039,8; ученые — 1.971,1; геологи и картографы — 1896,9; работники производства прочих транспортных средств и оборудования — 1.802,2; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.782,8 рубля.

Наиболее низкие зарплаты у работников библиотек, музеев, архивов — 787,3 рубля, соцработников — 783,4 рубля, творческих работников — 780,7 рубля.

Средняя июньская зарплата работников транспортной отрасли составила 1.368,7 рубля, промышленности — 1.492,4 рубля, строительства — 1.541 рубль, розничной торговли — 1.130,5 рубля, здравоохранения — 1.318,5 рубля, образования — 1.021,7 рубля, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1.083,4 рубля.

Читайте также: