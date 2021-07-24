Третьи сутки подряд в Беларуси официально регистрируется более 1 тысячи случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1.061 новый случай COVID-19 , умерли девять человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 1.127 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

23 июля было зарегистрировано 1.103 новых случая, 22 июня — 1.069, 21-го — 975, 20-го — 600, 19-го — 658, днем ранее — 953. Официальный суточный рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1.975 случаев.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 439.828, выздоровело 433.782 человека. Умерло 3.385 пациентов с диагностированной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 17.055 тестов на коронавирус (днем ранее — 16.976). С начала эпидемии сделано 7.185.259 тестов.

По информации Минздрава, в Беларуси 855,1 тыс. человек прошли полный курс вакцинации против COVID-19, первую дозу вакцины получили 1,32 млн.

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