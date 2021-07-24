Эксперт: надо подвергнуть санкциям всех тех в России, кто помогает режиму Лукашенко удержаться

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Директор Института за демократию в Восточной Европе Эрик Ченовет утверждает, что встречи Светланы Тихановской в Вашингтоне были плодотворными.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

По словам эксперта, пишет «ГА», Запад может и должен сыграть решающую роль в изменении ситуации в Беларуси: «При таком терроре, при таком насилии, которое творит Лукашенко, трудно ожидать, что белорусское общество сможет активно протестовать и менять ситуацию в стране. Теперь это дело Запада — нарастить давление на официальный Минск. Белорусское общество уже высказалось — мы должны поддержать его волю».

Директор Института полагает, что опасения дипломатов Запада окончательно загнать Лукашенко излишним давлением в объятия Путина были неверными изначально: «Идея каким-то образом отделить Лукашенко от Москвы была мифом. Он с самого начала был готов сдать суверенитет своей страны, во времена Ельцина Лукашенко пошел на так называемое «союзное государство России и Беларуси» с мечтой о том, что он сможет возглавить это государство. Понятно, что при Путине об этой мечте ему пришлось забыть. Белорусский народ при этом хотел оставаться в независимом государстве».

Эрик Ченовет считает, что «надо подвергнуть санкциям всех тех в России, кто помогает режиму Лукашенко удержаться, и сделать так, чтобы для самого Путина цена поддержки Лукашенко была бы очень высока».

«Это должно быть частью нашей — США и Запада в целом — всесторонней и обстоятельной политики в отношении Беларуси, и этого толком пока не было сделано ни Соединенными Штатами, ни Евросоюзом», — уверен эксперт.

 

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Тэги: Беларусь-Россия санкции против режима Лукашенко Персона: Эрик Ченовет

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