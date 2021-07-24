ЕС «отвергает» последнее решение МИД Беларуси как «препятствующее нормальной дипломатической работе»

Мероприятия, проводимые государственными органами и организациями Беларуси, дипломаты стран — членов ЕС и НАТО могут посещать с разрешения белорусского МИД.

Как сообщили БелаПАН в представительстве Евросоюза, «в начале июля МИД Беларуси проинформировал дипломатические представительства стран — членов ЕС и НАТО о том, что посещение мероприятий, проводимых государственными органами и организациями Беларуси, будет осуществляться дипломатами либо по приглашению, либо с письменного разрешения МИД».

«Насколько мы понимаем, одна из целей этого предписания — не позволить дипломатическому сообществу наблюдать за многими текущими и предстоящими политически мотивированными судебными процессами», — отметили в представительстве, комментируя решение белорусской стороны.

В представительстве заявили, что ЕС «отвергает это решение МИД Беларуси как препятствующее нормальной дипломатической работе».

«Иностранные представительства выполняют свою международно признанную функцию сбора информации и составления отчетов о событиях в принимающей стране, в том числе о судебных процессах и слушаниях, — подчеркнули в представительстве ЕС. — Право на публичное судебное разбирательство закреплено в нескольких международных документах по правам человека, в том числе во Всеобщей декларации прав человека, как базовый способ обеспечения справедливости и беспристрастности судебного процесса».

«Решение МИД еще сильнее ограничивает прозрачность белорусской судебной системы. Дипломаты ЕС будут по-прежнему стремиться присутствовать на судебных слушаниях, и мы надеемся, что Министерство иностранных дел Беларуси будет способствовать тому, чтобы такой доступ предоставлялся, обеспечивая тем самым соблюдение Беларусью своих международных обязательств», — заявили в представительстве Евросоюза.

БелаПАН обратился в пресс-службу МИД Беларуси с просьбой о комментарии данного решения, однако ответа пока не последовало.

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