​Что произошло с валютой

Минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже заверпшилась падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции они сдали:

евро на 0,0322 пункта (с 2,9919 до 2,9597 белорусского рубля);

доллар на 0,0202 пункта (с 2,5338 до 2,5136 белорусского рубля);

российский рубль на 0,0075 пункта (с 3,4171 до 3,4096 белорусского рубля за 100 российских);

злотый на 0,0617 пункта (с 6,531 до 6,4693 белорусского рубля за 10 злотых).

гривна на 0,0115 пункта (с 9,3074 до 9,2959 белорусского рубля за 100 гривен).

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