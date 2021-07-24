​Что произошло с валютой

/ Экономика
Просмотров: 193

Минувшая рабочая неделя (19-23 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже заверпшилась падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Фото ru.freepik.com

Свои позиции они сдали:

  • евро на 0,0322 пункта (с 2,9919 до 2,9597 белорусского рубля);
  • доллар на 0,0202 пункта (с 2,5338 до 2,5136 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0075 пункта (с 3,4171 до 3,4096 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,0617 пункта (с 6,531 до 6,4693 белорусского рубля за 10 злотых).
  • гривна на 0,0115 пункта (с 9,3074 до 9,2959 белорусского рубля за 100 гривен).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года