На Олимпиаде в Токио разыгран первый комплект медалей

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Первой олимпийской чемпионкой Токио стала китайская спортсменка Цянь Ян, выигравшая турнир по стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров.

Фото noc.by

Второе место заняла представительница России Анастасия Галашина, третьей стала Нина Кристен из Швейцарии.

Белоруска Мария Мартынова в квалификации показала 24-й результат и в финал не вышла.

В Токио Мартыновой еще предстоит участие в одном виде программы – стрельбе из винтовки на 50 м из трех положений (31 июля.)

В боксе в категории до 69 кг белорус Александр Радионов в 1/16 финала победил представителя Турции Неката Икинчи – 3:2. 27 июля Радионов встретится с британцем Пэтом МакКормаком.

В академической гребле белорусская двойка распашная в составе Дмитрия Фурмана и Сергея Володько в своем квалификационном заезде на 2000 м показали последний четвертый результат и напрямую в полуфинал не квалифицировались. 25 июля им предстоит перезаезд.

Белорусская двойка парная-легковесы Елена Фурман и Инна Никулина в своем квалификационном заезде на 2000 м показала четвертый результат и напрямую в полуфинал также не отобралась. Перезаезд состоится 25 июля.

 

 

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Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Цянь Ян Анастасия Галашина Нина Кристен Мария Мартынова Александр Радионов Некат Икинчи Пэт МакКормак Дмитрий Фурман Сергей Володько Елена Фурман Инна Никулина

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