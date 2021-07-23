Сергей Гуренко возглавил солигорский «Шахтер»

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Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил «Шахтер». Одним из его помощников станет тренер по физподготовке Андрей Колесников, ранее работавший в минском «Динамо» и также входивший в штаб Сергея Гуренко.

После проигрыша в первой матче второго отборочного раунда Лиги конференций люксембуржской «Фоле» со счетом 1:2 эту должность покинул Роман Григорчук, передает «Трибуна». В чемпионате Беларуси «Шахтер» по-прежнему лидирует.

В мае Гуренко покинул «Ритеряй», который находился на седьмом месте литовского чемпионата, набрав 16 очков после 14 туров. Специалист возглавлял клуб с февраля.

 

 

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Тэги: ФК Шахтер Лига конференций Персона: Сергей Гуренко Роман Григорчук Андрей Колесников Город: Солигорск

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