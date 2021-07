Фотограф Ксения Голубович на свободе и под подпиской о неразглашении, сообщили ее коллеги.

Сегодня она была задержана во время съемок в детском хосписе. Голубович повезли домой на обыск, а затем, по неофициальной информации , в ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина. Причина задержания неизвестна.

Работы Голубович публиковались на сайтах TUT.by, Citydog.by, 34mag.net, в проектах Bird in Flight, «Имена», в немецкой газете Die Welt. Входила в шорт-листы премий The German Peace Prize for Photography и The Global Peace Photo Award.