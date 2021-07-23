Освобождена супруга правозащитника Владимира Лабковича

/ Общество
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Вышла на свободу Нина Лабкович — супруга юриста лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Владимира Лабковича, сообщили его коллеги.

Источник: Facebook / Нина Лабкович

Нина Лабкович — исполнительный директор сети меценатов Angels Band, была задержана вместе с мужем 14 июля. В тот день в Минске и других городах во время новой волны уголовного преследования «третьего сектора» было проведено не менее 30 обысков, задержано более 10 человек, среди которых представители правозащитного сообщества, общественные активисты, в том числе руководители «Весны» Алесь Беляцкий и Валентин Стефанович.

Сюжет: Новая атака на СМИ и НГО
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Тэги: Angels Band весна белорусские правозащитники Персона: Нина Лабкович Владимир Лабкович

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